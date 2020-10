Devido à pandemia, novas restrições são impostas na Inglaterra

LONDRES - Uma nova escala com três níveis de alerta para a covid-19 entra em vigor nesta quarta-feira, 14, na Inglaterra. A região de Liverpool, no noroeste, é a mais afetada pela disseminação do coronavírus.

A maior parte da Inglaterra encontra-se no nível mais baixo desta escala, que proíbe reuniões com mais de seis pessoas e o encerra as instalações hosteleiras depois das 22h. O nível dois impede qualquer encontro entre pessoas que não vivem sob o mesmo teto.

O terceiro nível, de maior alerta, também obriga o fechamento de bares e pubs. É recomendável não entrar ou sair dessas áreas de maior restrição, como é o caso de Liverpool. Autoridades de saúde do governo devem se reunir nesta quarta-feira para decidir se outras áreas do norte da Inglaterra, como Greater Manchester, Lancashire e outras áreas, devem entrar no nível três.

O maior número de infecções está ocorrendo no centro e no norte da Inglaterra, enquanto as demais regiões do país — Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte — também possuem diferentes tipos de restrições, como o fechamento de bares.

Os pubs e restaurantes do centro da Escócia devem ficar fechados até 25 de outubro. O País de Gales tem restrições semelhantes. Na Irlanda do Norte, as escolas irão fechar por algumas semanas a partir da próxima segunda-feira.

As novas medidas anunciadas na segunda-feira pelo primeiro-ministro britânico, o conservador Boris Johnson, foram criticadas pelo líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, que pediu ontem à noite um confinamento temporário, de cerca de duas semanas, a nível nacional para conter a propagação. da covid-19.

Em uma entrevista coletiva, Starmer acusou o primeiro-ministro de ter "perdido o controle" do vírus e de não acatar a recomendação de especialistas científicos, que há três semanas lhe pediram para aplicar medidas mais drásticas para conter a doença.

De acordo com os últimos dados oficiais, 143 pessoas morreram de covid-19 no Reino Unido no último dia e 17.234 novas infecções foram registradas./EFE