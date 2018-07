Dezenas de milhares de espanhóis protestam contra pacto europeu

MADRI - Dezenas de milhares de espanhóis abandonaram seu tranquilo dia de descanso com a família e os amigos no domingo para marchar contra o chamado "pacto europeu" e o tratamento dado à crise econômica.

Em Madri, as marchas começaram pela manhã em seis pontos diferentes da cidade, antes de convergir até a praça Netuno, em frente ao Museu do Prado, junto ao parlamento.

A polícia estimou que o número de manifestantes chegou a algo entre 35 mil e 45 mil pessoas. Não houve relatos de violência, segundo a rádio nacional.

As manifestações deste domingo se centraram no "pacto europeu" acertado entre os políticos da zona do euro para estimular a competitividade no bloco.

Os manifestantes se proclamam "os indignados" e iniciaram os protestos antes das eleições regionais de 22 de maio.

Os líderes políticos da quarta maior economia da zona do euro vêm tentando convencer os investidores de que o país não segue os passos de Grécia, Irlanda e Portugal, que pediram auxílio à União Européia e ao Fundo Monetário Internacional.