Diplomatas da UE vão discutir sanções contra Rússia na segunda

Três fontes, falando em condição de anonimato, disseram que a reunião deve ocorrer em torno do meio-dia de segunda-feira, pelo horário local.

Líderes do Grupo dos Sete, que reúne as economias mais avançadas do mundo, acordaram neste sábado uma reunião na Coreia do Sul para impor sanções adicionais à Rússia em função de sua intervenção na Ucrânia, onde grupos separatistas armados pró-Moscou detiveram um grupo de observadores internacionais, acusando-os de serem espiões da OTAN.

(Por Justyna Pawlak e Barbara Lewis)