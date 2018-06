Dois adolescentes são mortos por bombardeio em Donetsk

As mortes aconteceram um dia após a posse de um líder separatista como novo chefe da autoproclamada "República Popular de Donetsk", e no momento em que o frágil cessar-fogo declarado em 5 de setembro parece cada vez mais instável.

"Como resultado de um míssil disparado da área de conflito, dois adolescentes foram mortos e outros três ficaram feridos na quadra esportiva da escola", disse a administração da cidade em comunicado publicado na Internet.

Moradores disseram que as crianças foram mortas a cerca de dois a três quilômetros do aeroporto de Donetsk, alvo de uma ofensiva de separatistas para tentar tomar o controle das mãos do governo central apesar da trégua.

Mais de 4.000 pessoas morreram devido aos combates no leste da Ucrânia desde o início de uma revolta pró-Rússia na região, após a queda do presidente ucraniano apoiado por Moscou, Viktor Yanukovich, em fevereiro.

(Reportagem de Natalia Zinets)