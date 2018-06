Dois soldados ucranianos são mortos em ataques rebeldes nas últimas 24 horas

Confrontos entre forças do governo e separatistas diminuíram significativamente nas últimas três semanas, aumentando as esperanças de sucesso para o plano de paz que pretende dar fim ao conflito que já matou mais de 6000 pessoas.

Mas o exército de Kiev disse que ataques rebeldes estavam testando o acordo de cessar fogo em uma vasta área no leste, incluindo as proximidades de Mariupol, no mar de Azov, uma das últimas grandes cidades ainda mantidas sob o controle do governo.

"Como resultado dos conflitos armados, perdemos dois soldados ucranianos e outros sete ficaram feridos", disse o porta-voz do exército Andriy Lysenko em entrevista coletiva.

"Nas últimas 24 horas houve 44 ataques rebeldes em áreas povoadas", disse Lysenko.

A Rússia e a Ucrânia também discutiram publicamente sobre os próximos passos para implementar um acordo de paz estabelecido em Minsk, na Bielorrúsia, em fevereiro, com o governo de Kiev pressionando pela realização de eleições sob a lei ucraniana em regiões onde os rebeldes estabeleceram "repúblicas populares".

A Rússia nega as acusações de Kiev e do Ocidente de que estaria enviando tropas para apoiar os rebeldes.

(Por Pavel Polityuk)