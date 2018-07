Dois terços dos franceses não querem Sarkozy reeleito na França

PARIS - Dois terços dos franceses não querem que o presidente da França, Nicolas Sarkozy, seja reeleito em 2012, segundo uma pesquisa do instituto Ipsos divulgada nesta quarta-feira, 20, pela revista Le Point.

Dos 956 maiores de 18 anos ouvidos nos dias 15 e 16 de julho, 66 por cento declararam ser contra a reeleição de Sarkozy, e 29 por cento foram a favor. Além disso, 60 por cento acham que o presidente centro-direitista não obterá um novo mandato na eleição de abril de 2012.

Strauss-Kahn

O resultado é um golpe para Sarkozy, que tinha recuperado um pouco da sua popularidade depois da prisão de seu rival socialista Dominique Strauss-Kahn, em maio, sob a acusação de estuprar uma camareira de hotel em Nova York.

Antes disso, o então diretor-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional) era considerado o favorito para suceder Sarkozy.

Na semana passada, uma pesquisa do instituto CSA indicou empate técnico de Sarkozy com François Hollande, hoje apontado como favorito para receber a indicação do Partido Socialista à candidatura presidencial. A polícia da França interrogou Hollande nesta quarta em meio às investigações envolvendo Strauss-Kahn.

Outra pesquisa do Ipsos, divulgada na segunda-feira, mostrou um salto de 5 pontos percentuais na popularidade de Sarkozy em junho, maior avanço em vários meses.