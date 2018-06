Duas pessoas morrem em onda de frio na Sérvia

Uma mulher grávida tentou chegar à maternidade em Zrenjanin, no norte do país, mas a ambulância ficou presa em uma coluna de carros parados pela neve, afirmou a agência de notícias Beta. A equipe médica a transferiu para um caminhão aquecido, onde deu à luz uma menina saudável, batizando-a de Snezana (Branca de Neve).

"Até agora, nós resgatamos 661 pessoas, incluindo 30 crianças, de carros e ônibus, principalmente em Vojvodina, mas também estamos tendo problemas no leste do país", disse o diretor do Departamento de Emergências do Ministério do Interior, Predrag Maric, à Reuters.

Autoridades sérvias impuseram um estado de emergência em várias cidades e proibiram o tráfego de carga pesada em todo o território nacional na tentativa de manter as estradas abertas.

Nevascas também atingiram a Croácia no fim de semana.

Uma pessoa congelou até a morte na cidade central de Korenica, relatou o jornal Jatarnji List em seu site neste domingo, citando a polícia. Autoridades advertiram os croatas a não viajar, a menos que fosse absolutamente necessário.

(Reportagem de Aleksandar Vasovic)