Eleições locais na Rússia testam popularidade de Putin

O partido Rússia Unida, do atual governo, deve vencer em cerca de 5 mil disputas, mesmo após um conflito que o fez perder dezenas de assentos no parlamento do país nas votações de dezembro e desencadeou protestos da oposição contra os 12 anos de governo Putin.

Os opositores acusam o Kremilin de usar sua posição para favorecer candidatos de forma injusta, ao retirar adversários em potencial das disputas e pressionando funcionários públicos. Entre as acusações está a de voto múltiplo.

A eleição deste domingo vai escolher, também, governadores regionais de cinco das 83 províncias do país desde que o governo russo restaurou as eleições populares para o cargo.

(Por Gabriela Baczynska e Maria Tsvetkova)