Em revés a premiê, partido anti-UE britânico obtém 2ª vaga no Parlamento

Mark Reckless, o candidato do Ukip, sigla em inglês do Partido da Independência do Reino Unido, era um parlamentar do Partido Conservador até deixar a legenda em setembro, o que provocou a votação de quinta-feira.

Ele recebeu 16.867 votos, o equivalente a pouco mais de 42 por cento dos votos na região de Rochester e Strood, no sudoeste.

O candidato conservador ficou em segundo, com 13.947 votes. O representante do Partido Trabalhista foi o terceiro, com 6.713 votos.

