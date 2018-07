Entrada da Rússia na OMC está ameaçada por veto da Geórgia

O fracasso em resolver a disputa iniciada na guerra de 2008 entre os vizinhos ex-soviéticos mina as chances da Rússia de aderir à OMC neste ano, uma meta estabelecida por Moscou e pelos Estados Unidos, e pode piorar as relações da Rússia com o Ocidente.

"As negociações acabaram e podemos dizer que entraram em colapso, terminaram sem qualquer resultado," disse o vice-chanceler georgiano Sergi Kapanadze, chefe da delegação de seu país nas negociações na Suíça, em entrevista à Reuters por telefone.

Como a OMC, um grupo de comércio de 153 países, toma decisões por consenso, a Geórgia - um país pró-Ocidente, aspirante a integrar a Otan - tem um poder de veto efetivo sobre a adesão da Rússia.

Kapanadze disse que o ponto de discórdia foi a recusa da Rússia em abrir acesso para a Geórgia a informações sobre o comércio nas regiões separatistas georgianas da Ossétia do Sul e da Abkhazia, que Moscou reconhece como nações independentes desde a guerra de cinco dias.

"A Geórgia não pode dar o seu consentimento à entrada da Rússia na OMC até que a Rússia mude sua posição sobre o comércio dentro dos territórios ocupados," Kapanadze disse, referindo-se às duas regiões, onde a Rússia mantém forças militares consideráveis.

Kapanadze disse que as conversações foram a última rodada marcada "e não vemos qualquer sentido em negociar apenas por negociar." Mas uma fonte russa a par das negociações disse que havia um acordo para retomar as conversas em 17 de outubro.

A Rússia é, de longe, a maior economia fora da OMC e tem buscado a adesão à entidade há 18 anos.

A Geórgia suspendeu as conversações da OMC com a Rússia em abril de 2008, depois que o Kremlin ordenou o levantamento das sanções econômicas contra a Abkhazia e Ossétia do Sul em preparação para a guerra em agosto daquele ano.