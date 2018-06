Enviado da Ucrânia na OSCE diz que forças russas tomaram cidade; Rússia nega

O representante ucraniano no órgão de segurança europeu OSCE disse nesta quinta-feira que forças russas regulares tomaram o controle da cidade de Novoazovsk, no sudeste da Ucrânia, mas seu homólogo russo disse que as forças do país não atravessaram a fronteira.

Ihor Prokopchuk, enviado da Ucrânia na Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE, na sigla em inglês), disse a repórteres que foi registrada "uma invasão direta dos militares russos nas regiões leste da Ucrânia". Ele disse que a Ucrânia considera isso uma "ato de agressão".

O embaixador russo, Andrey Kelin, disse separadamente a repórteres durante uma reunião extraordinária da OSCE: "Nenhuma força russa atravessou em qualquer ponto a fronteira com a Ucrânia".

(Reportagem de Fredrik Dahl)