Erdogan busca consenso na Turquia após grande vitória eleitoral

Erdogan terá que se focar primeiro em um problema de relações exteriores na sua fronteira: a turbulência na vizinha Síria levou cerca de 7 mil sírios a fugir para a Turquia com objetivo de escapar da repressão brutal feita por forças leais ao presidente Bashar al-Assad. Novos refugiados chegam diariamente.

Mas analistas dizem que Erdogan também vai precisar encontrar maneiras para revitalizar a congelada tentativa turca de entrada na União Européia e acabar com a relutância da França e da Alemanha.

Erdogan, cujo partido AK transformou a muçulmana Turquia em uma das economias com crescimento mais rápido do mundo e acabou com o ciclo de golpes militares, venceu com 49,9 por cento dos votos, ou 326 assentos, na eleição parlamentar do domingo.

O resultado foi o maior do AK desde a sua chegada ao poder em 2002, mas o partido falhou em conseguir os 330 assentos necessários para pedir o referendo para reformular a Constituição, escrita há 30 anos e durante um período de regime militar.

Os mercados financeiros ficaram animados nesta segunda-feira com um resultado que é visto pelos investidores como uma maneira de forçar o partido AK a ceder para conseguir fazer as mudanças na Constituição. A lira turca se valorizou perante ao dólar e os títulos do país também subiram.

"A nova Constituição demanda consenso e diálogo com outros partidos e com a sociedade", disse Cengiz Aktar, professor na Universidade de Istambul Bahcesehir, à Reuters. "Veremos se Erdogan está pronto para isso com a sua maioria ou se ele vai impor o seu ponto de vista na Turquia -- isto deve trazer dificuldades para ele."

Os jornais turcos elogiaram o sucesso do premiê. "A Turquia lhe ama" e "O mestre das urnas" foram as manchetes próximas de fotos de um sorridente Erdogan acenando para simpatizantes em frente à sede do partido.

Os críticos temem que Erdogan, que tem reputação de ser intolerante à críticas, possa usar a sua vitória para se consolidar no poder, limitar liberdades e perseguir oponentes.

No discurso da vitória em frente à milhares de simpatizantes na capital Ancara, no domingo à noite, ele prometeu "humildade" e disse que vai trabalhar com os rivais.

"As pessoas nós deram uma mensagem para construir uma nova Constituição via consenso e negociação. Nós vamos discutir a Constituição com os partidos de oposição e ela vai atender demandas de paz e justiça."

O novo líder do partido secular de oposição Partido Republicano do Povo (CHP), que teve o melhor resultado em 30 anos com 25,9 por cento dos votos, alertou Erdogan, dizendo que os seus passos estarão sendo analisados de perto.

"Desejamos todo o sucesso para o AK, mas eles precisam se lembrar que há um forte partido de oposição", disse Kemal Kilicdaroglu.

Analistas veem possibilidade de turbulência política na Turquia.

"A preparação antecipada da nova Constituição tem o potencial de criar incerteza política significativa, assim como levantar questões profundas e polêmicas relacionadas com a divisão de poder, secularismo, religião, nacionalismo e direitos de minorias étnicas", disse Ed Parker, da EMEA Sovereign Ratings, em comunicado oficial nesta segunda-feira.