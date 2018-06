Erdogan promete 'liquidar' traição na Turquia e no exterior O primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan, disse nesta terça-feira que as eleições locais lhe deram um mandato para "liquidar" os inimigos que, segundo ele, planejam um escândalo de corrupção, e prometeu investigar as atividades internacionais dos adversários e suas fontes de financiamento.