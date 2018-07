Espanha anuncia saída de todas as tropas do Afeganistão até 2014 A Espanha vai retirar 10 por cento dos 1.500 soldados que tem no Afeganistão na primeira metade do próximo ano, e a retirada completa de suas tropas será concluída até 2014, anunciou nesta sexta-feira o primeiro-ministro José Luis Rodríguez Zapatero.