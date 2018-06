Espanha prende membros do maior cartel de drogas do México

MADRI - Quatro integrantes do maior cartel do narcotráfico mexicano foram presos em Madri, incluindo o primo do homem mais procurado do México, declarou o Ministério do Interior da Espanha na sexta-feira, 10.

Veja também:

Narcotráfico impõe censura à imprensa mexicana

Atentado após a eleição mata dois mexicanos

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

O cartel Sinaloa, uma das maiores organizações criminosas do mundo, tentava estabelecer uma operação europeia baseada na Espanha, disse o ministério em um comunicado.

"Nosso país seria usado como ponto de entrada para grandes carregamentos de narcóticos", afirmou.

Um dos quatro mexicanos presos chama-se Jesus Gutierrez Guzmán, primo de Joaquin "Shorty" Guzmán, o chefe do cartel.

Todos os quatro homens, que foram presos perto de um hotel no centro de Madri, são procurados nos Estados Unidos por acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

As prisões fazem parte de uma ação conjunta com o FBI dos EUA chamada de Dark Waters, que começou em 2009. Autoridades espanholas envolvidos na operação apreenderam um contêiner com 373 quilos de cocaína no porto de Algeciras em julho.