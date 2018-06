Espanha prende três padres acusados de abuso sexual em Granada

Investigações sobre o caso na província de Granada, no sul, começaram "há algum tempo", disse a repórteres o ministro do Interior, Jorge Fernández Díaz, confirmando as quatro prisões mas sem dar detalhes sobre os detidos.

O arcebispo de Granada, Francisco Javier Martinez, removeu na semana passada vários padres de suas funções após um homem ter escrito ao papa Francisco dizendo ter sido vítima de abuso quando era coroinha.

O papa ligou pessoalmente para o homem em agosto para pedir desculpas em nome da Igreja Católica, de acordo com o site espanhol religioso Religión Digital.

Segundo o site, os quatro suspeitos pertencem a um grupo ultraconservador de padres e leigos católicos em Granada. O Ministério do Interior não identificou os detidos.

No domingo, o arcebispo e seis padres se prostraram diante do altar na catedral de Granada para pedir perdão pelos abusos sexuais na Igreja.

"Vamos chorar por alguns minutos em silêncio para Deus para pedir o seu perdão por todos os crimes da Igreja, por todos os escândalos que aconteceram e por aqueles que podem ter acontecido no meio de nós e em qualquer parte do mundo", disse Martinez.

(Reportagem de Sarah Morris e Raquel Castillo)