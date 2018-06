Espanha tem novos protestos e sindicatos falam em greve

Centenas de milhares de espanhóis têm tomado as ruas em manifestações quase que diárias nos últimos meses, ao mesmo tempo em que o governo de centro-direita enfrenta eleições regionais e tenta assegurar investidores sobre a estabilidade do país.

Os sindicatos dizem que convocarão greve geral se o governo não fizer um referendo sobre os impopulares cortes de gastos.

"Depende do governo se haverá a greve ou não", afirmou Ignacio Fernandez Toxo, líder do maior sindicato do país. A organização de Toxo tem falado no dia 14 de novembro para a greve.

A Espanha está no momento no centro da tempestade da zona do euro. Aumentam as expectativas de que o governo irá logo buscar ajuda europeia.

