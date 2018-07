Esquerda francesa escolhe candidato para concorrer à presidência

Os eleitores vão escolher entre Hollande, que nunca teve um cargo no governo nacional, e a ex-ministra do Trabalho, Martine Aubry, criadora do projeto de 35 horas semanais de trabalho na França e filha do ex-presidente da Comissão Europeia Jacques Delors.

Pesquisas de opinião dão uma vantagem de seis pontos percentuais a Hollande em relação a Aubry em uma votação que decide qual deles disputará a eleição presidencial em que os socialistas não vencem desde que François Mitterand foi reeleito em 1988.

As pesquisas sugerem que os eleitores franceses estão prontos para colocar a esquerda de volta no Palácio do Eliseu após 17 anos de presidentes conservadores, incluindo o impopular Sarkozy, que deve tentar se reeleger para um mandato de mais cinco anos.

O favorito da esquerda para se tornar presidente da França era o ex-chefe do Fundo Monetário Internacional Dominique Strauss-Kahn, mas sua carreira no FMI e as aspirações presidenciais afundaram quando ele foi preso em Nova York, em maio, sob a acusação de ter abusado sexualmente de uma empregada de hotel. As acusações já foram retiradas.