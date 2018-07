Esquerda grega promete congelar privatizações e corte de salários O líder do partido radical de esquerda grego Syriza, Alexis Tsipras, disse nesta sexta-feira que vai manter o controle de companhias estratégias nas mãos do governo e prometeu congelar os cortes de salários e aposentadorias exigidos pelos credores internacionais se vencer as eleições deste mês no país.