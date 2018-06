Esquerda grega quer que principais partidos recusem acordo de resgate O líder de esquerda grego Alexis Tsipras não vai cooperar com os dois principais partidos do país, o conservador Nova Democracia e o socialista PASOK, a menos que eles reneguem as promessas feitas para receber o resgate da UE e do FMI, afirmou um assessor próximo nesta terça-feira.