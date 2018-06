Estação é esvaziada em Londres por fogo em trem

Não houve vítimas, informou um porta-voz, acrescentando que a estação foi reaberta em seguida.

O trem fazia o serviço expresso para o aeroporto internacional de Gatwick, na região sul da capital britânica. A operadora do trem informou em seu Twitter que o fogo foi apagado.

O incidente na estação Victoria, um importante centro de concentração de passageiros, aconteceu um dia após a queda de um helicóptero no centro de Londres, também na hora do rush, após atingir um guindaste no alto de um prédio, causando duas mortes.

O tráfego de automóveis na área de Vauxhall, onde aconteceu a queda do helicóptero e que fica próxima à estação Victoria, ainda estava complicado nesta quinta-feira de manhã.

Qualquer incidente no metrô de Londres provoca preocupação diante das lembranças do atentado de 2005 que matou 52 pessoas no sistema de transporte público da cidade.

(Reportagem de Estelle Shirbon)