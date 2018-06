Estado Islâmico avança em direção a cidade na fronteira síria

"Hoje à noite, (o Estado Islâmico) entrou em dois distritos com armas pesadas, incluindo tanques. Civis devem ter morrido porque há combates muito intensos", disse Asya Abdullah, copresidente do Partido União Democrática, o principal grupo curdo sírio que defende a região, à Reuters na cidade.

Outra autoridade do partido disse que, apesar dos ataques aéreos contínuos liderados pelos Estados Unidos na noite desta quarta-feira, combatentes do Estado Islâmico tomaram alguns prédios no leste de Kobani.

Os militantes estavam sendo mantidos nos subúrbios por uma dura resistência das forças curdas que defendem a cidade, que tem estado sob ataque há mais de três semanas, acrescentou a autoridade.

(Reportagem de Daren Butler e Jonny Hogg)