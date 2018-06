Estado Islâmico diz ter decapitado britânico em novo vídeo

Militantes do Estado Islâmico divulgaram nesta sexta-feira um novo vídeo que mostra a decapitação do refém britânico Alan Henning, informou o Grupo de Inteligência Site, que monitora grupos jihadistas.

O vídeo de um minuto e 11 segundos, intitulado "Outra Mensagem para a América e seus aliados", mostrou o funcionário da ajuda britânica se apresentando, segundo o Site.

Henning diz que "por causa da decisão do nosso Parlamento de atacar o Estado Islâmico, eu, como integrante do povo britânico, agora vou pagar o preço por essa decisão", de acordo com o Site.

(Reportagem de Jason Szep)