Estado Islâmico diz ter decapitado refém britânico em novo vídeo

A filmagem publicada no YouTube, que tinha links em tuítes pró-Estado Islâmico, mostra um homem de uniforme laranja ajoelhado em um local a céu aberto identificado como Henning.

“Por causa da decisão de nosso parlamento de atacar o Estado Islâmico, eu, como parte do povo britânico, irei pagar o preço dessa decisão”, diz o homem ajoelhado. Outro homem, vestido de preto e usando uma máscara que só revela seus olhos, aparece ao seu lado.

Uma voz masculina então diz “o sangue de David Haines estava em suas mãos, Cameron”, em uma referência ao primeiro-ministro britânico. “Alan Henning também será abatido, mas seu sangue está nas mãos do parlamento britânico".

Em seguida o homem de preto exibe outro refém, que identifica como o norte-americano Peter Edward Kassig.

Autoridades dos EUA confirmaram que um cidadão do país com este nome estava em posse dos militantes e que não veem razão para duvidar da autenticidade do vídeo, intitulado "Outro Mensagem para a América (EUA) e seus Aliados".

“Se verdadeiro, é mais um assassinato repugnante”, declarou o porta-voz do Escritório das Relações Exteriores da Grã-Bretanha. “Estamos oferecendo à família todo o apoio possível; eles pedem para ser deixados em paz neste momento”.

Trata-se de “mais uma demonstração da brutalidade" dos militantes do Estado Islâmico se o vídeo for autêntico, afirmou Lisa Monaco, assistente do presidente dos EUA para Segurança Nacional e Contraterrorismo, durante um informe à imprensa na Casa Branca.

A decapitação foi o quarto assassinato deste gênero de um ocidental cometido pelo Estado Islâmico. Os vídeos anteriores do grupo sunita radical exibiram as decapitações de dois jornalistas norte-americanos e um assistente social britânico.

Henning, um taxista de 47 anos da cidade de Salford, no norte da Inglaterra, fazia parte de um comboio de ajuda humanitária que levava suprimentos médicos a um hospital no noroeste da Síria em dezembro do ano passado quando o grupo foi parado por homens armados e ele foi sequestrado.

Organizações muçulmanas de toda a Grã-Bretanha, inclusive algumas intensamente contrárias à política externa britânica e que atribuem a intensificação das crises atuais no Iraque e na Síria à interferência ocidental, pediram sua libertação, em vão.

Acredita-se que o Estado Islâmico tenha menos de dez reféns ocidentais na Síria. Entre eles está o jornalista britânico John Cantlie, que apareceu em três vídeos do grupo militante.