Estrutura desaba em Chernobyl, mas não há risco de vazamento

O Ministério de Emergências disse que o colapso de terça-feira não era do sarcófago que cobre o reator, mas de parte da parede e do telhado de uma sala de turbina que cedeu com o peso da neve.

"Não houve violações de segurança", afirmou o ministério em um comunicado.

A administração da usina disse em um comunicado separado que "não houve nenhuma mudança nos níveis de radiação na área industrial da usina nuclear de Chernobyl e na zona de exclusão (30 quilômetros). Ninguém ficou ferido.".

A usina -- que parou seus reatores em 2000 -- foi o local do pior desastre nuclear da história, em abril de 1986, quando um de seus reatores explodiu durante um teste de segurança, enviando uma nuvem de partículas altamente radioativas.

Grandes áreas da Ucrânia e da vizinha Belarus foram contaminadas.

A Ucrânia agora está construindo uma nova estrutura em torno do sarcófago antigo para a prevenção de vazamentos do abrigo construído às pressas e em envelhecimento.

As empresas de construção francesas Vinci e Bouygues, que estão construindo o abrigo de confinamento de 30.000 toneladas sob uma joint venture denominada Novarka, disseram que haviam retirado os cerca de 80 trabalhadores do canteiro de obras como uma precaução.

(Reportagem de Olzhas Auyezov)