ETA vai 'aprofundar' caminho da paz na Espanha, diz jornal

MADRI - O grupo separatista basco ETA está disposto a "aprofundar o caminho escolhido" de buscar a paz após décadas de ataques violentos na Espanha, disse nesta terça-feira, 12, o jornal basco Gara, que tradicionalmente divulga mensagens da organização.

A reportagem do Gara não explica se isso significa que o ETA está disposto a depor armas para reforçar o cessar-fogo que declarou. O jornal disse que publicará uma declaração completa dos militantes na quarta-feira.

"A organização armada está 'plenamente convencida' de que surgiu uma oportunidade para construir um cenário de paz e liberdade em Euskal Herria (o País Basco), e reitera em sua declaração a disposição de 'aprofundar o caminho escolhido'", disse o jornal.

Ponto de inflexão

O ETA declarou em 10 de janeiro um cessar-fogo permanente, que foi rejeitado pelo governo espanhol por não vir acompanhado de um desarmamento total, e porque o grupo já havia violado tréguas anteriores.

O ETA considera que o sucesso do novo partido Bildu nas eleições locais de maio marcou um ponto de inflexão para o País Basco.

Uma surpreendente vitória judicial anterior havia permitido o registro dos candidatos do Bildu, visto na Espanha como uma nova encarnação do proscrito partido Batasuna, braço político do ETA. O partido acabou tendo um desempenho melhor que o esperado em todos os níveis nas eleições locais de maio.