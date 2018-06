EUA dão prazo de 'dias' para implementação de acordo sobre Ucrânia

"A Rússia não tomou as medidas que precisa tomar" no âmbito do acordo alcançado em Genebra, na semana passada, disse o embaixador dos EUA na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), Daniel Baer.

Sob o acordo, a União Europeia, a Rússia, a Ucrânia e os EUA concordaram que os grupos armados ilegais na Ucrânia recuariam em um processo a ser supervisionado pela OSCE, uma organização voltada para a segurança da Europa.

Mas assim que o acordo foi assinado, ambos os lados começaram a trocar acusações mútuas sobre o não cumprimento dos compromissos assumidos, enquanto os rebeldes pró-Moscou desmentiram a promessa de desocupar edifícios.

Baer disse que a solução era a Rússia agir.

"Se (o acordo) fracassar, será porque a Rússia não conseguiu conter as suas ações negativas e destrutivas e se mover para um caminho construtivo", disse ele em um evento de Bruxelas organizado pelo instituto alemão Fundo German Marshall.

Questionado sobre quanto tempo os EUA vão esperar até que o acordo de Genebra seja implementado, Baer não quis dar um prazo a repórteres em um evento separado, mas disse que "estamos falando aqui de dias".

Os EUA e a União Europeia estenderam a ameaça de novas sanções à Rússia se o país não implementar o acordo de Genebra.

O chanceler russo, Sergei Lavrov, acusou anteriormente os EUA de estar por trás da agitação política na Ucrânia e disse que Moscou iria reagir se os seus interesses fossem atacados.