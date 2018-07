Europa ameaça dividir Conservadores britânicos novamente

Céticos do euro, desapontados com o fracasso de Cameron em ser mais duro em relação à Europa, caíram em cima da crise financeira que ameaça dividir a zona do euro para exigir que a Grã-Bretanha repense sua maneira de lidar com o bloco europeu de 27 nações.

Embora não haja risco imediato de a Grã-Bretanha sair da União Europeia, o debate na segunda-feira será um desafio à autoridade de Cameron, vai expor as rixas do partido e lembrará a Europa de que a crise da zona do euro vai estimular os céticos do euro.

A liderança conservadora deve ordenar que o partido vote contra a moção na segunda-feira pedindo um referendo sobre se a Grã-Bretanha deve permanecer na UE, sair ou renegociar os termos de sua filiação.

"Eu acredito que veremos uma rebelião recorde", disse o parlamentar conservador Zac Goldsmith, um dos 76 signatários da moção e quem prometeu votar a favor do referendo independentemente das ordens do governo. "Não pode haver muitas questões mais importantes do que nosso relacionamento com a UE, e é hora de ter um debate nacional."

Cameron não seria obrigado a acatar o resultado da votação parlamentar porque ela não foi colocada pelo governo, mas qualquer derrota ou grande rebelião colocaria pressão nele para ao menos considerar seriamente o resultado.

Uma nação com relações fortes com os Estados Unidos, a Grã-Bretanha há tempos tem um relacionamento difícil com seus parceiros europeus depois de ter se integrado à então Comunidade Econômica Europeia, em 1973.

Cameron já admitiu que a Grã-Bretanha está à mercê do destino econômico da Europa, seu maior parceiro comercial, com os ministros britânicos incapazes de participar de muitas das discussões sobre como estabilizar o continente.

Neste final de semana, enquanto ministros da zona do euro definirão um plano em Bruxelas, Cameron e seu ministro das Finanças, George Osborne, vão apenas aparecer nos bastidores, tentando convencer os colegas europeus a agir de forma rápida e decisiva.