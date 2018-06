Ex-agente de Saddam teria sido responsável por avanço do Estado Islâmico no Síria Um ex-agente de inteligência do então ditador iraquiano Saddam Hussein foi o autor intelectual do avanço do Estado Islâmico no norte da Síria, segundo uma reportagem publicada pela revista alemã Der Spiegel baseada em documentos aos quais obteve acesso.