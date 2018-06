Ex-funcionário de Defesa grego recebeu propina de empresas estrangeiras, inclusive do Brasil Um ex-funcionário do governo grego, que admitiu receber cerca de 16 milhões de dólares em propina há mais de dez anos para facilitar contratos de armas, inclusive de empresas no Brasil, devolveu 10 milhões de dólares aos cofres públicos, afirmou o Ministério das Finanças nesta terça-feira.