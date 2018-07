Ex-integrante do IRA disputa presidência da Irlanda

A eleição presidencial da Irlanda nesta quinta-feira, 27, colocou um ex-comandante guerrilheiro contra uma estrela de reality show e um político que virou poeta. Martin McGuinness, que já foi uma figura de liderança na luta do Exército Republicano Irlandês (IRA) contra o domínio britânico na Irlanda do Norte, não tinha expectativa de vencer, mas ao concorrer, ele deu um impulso ao seu partido, o Sinn Fein, e sua campanha por uma Irlanda unida.

Analistas disseram que a corrida eleitoral estava muito acirrada entre o candidato independente Sean Gallagher, um empresário que ganhou fama em um reality show, e o poeta e ex-ministro da Cultura, Michael D. Higgins, membro do Partido Trabalhista, que faz parte da coalizão do governo.

Mas a candidatura controversa de McGuinness agitou uma corrida inicialmente monótona, levando alguns ministros do governo a pintá-lo como um vilão e dividindo a opinião dos eleitores.

"O que eles (IRA) fizeram no passado foi muito ruim, mas eles se afastaram disso. Uma vitória para McGuinness cimentaria essas mudanças ... Temos que seguir em frente", disse Tom O'Connor, um psicoterapeuta de 57 anos, após votar em McGuinness no centro de Dublin.

No passado o braço político do agora extinto IRA, o Sinn Fein, sempre fez campanha por uma Irlanda unida, mas até agora só foi capaz de fazer grandes incursões políticas na província britânica da Irlanda do Norte.

Impulsionado pela raiva pública com a crise econômica do país, que levou a um pacote de resgate do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia no ano passado, o Sinn Fein triplicou para o recorde de 14 seu número de assentos no parlamento irlandês, de 166 cadeiras, em uma eleição de fevereiro.

Único grande partido na República da Irlanda a se opor à busca por austeridade imposta pelo pacote do UE/FMI, o Sinn Fein capitalizou a candidatura de McGuinness e se tornou o segundo partido mais popular pela primeira vez, segundo uma recente pesquisa de opinião.

"O objetivo do Sinn Fein em colocar (McGuinness) na disputa foi principalmente fomentar o progresso na República. Ao participar vigorosamente eles vão levantar o moral da organização", disse o analista político Noel Whelan.

"Eles devem melhorar a posição do partido um pouco e as pesquisas sugerem que poderá ser até mesmo em 3 ou 4 pontos percentuais, mas não tão drasticamente quanto eles esperariam, dado o status de celebridade de McGuinness e sem ter atraído críticas ou o foco no legado do IRA."

McGuiness é visto como um herói pelos católicos na Irlanda do Norte por ter ajudado a acabar com décadas de violência sectária. A insistência dele de que deixou o IRA em 1974 provocou incredulidade e fortes críticas ao sul da fronteira.

Gallagher deve ganhar a eleição presidencial depois que a última pesquisa de opinião o colocou 15% à frente do rival mais próximo Higgins, mas revelações sobre seus laços com o Fianna Fail, o partido expulso do poder no início deste ano, fizeram com que apostadores locais colocassem Higgins como o novo favorito.