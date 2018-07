Ex-ministro da Cultura deve ser eleito presidente da Irlanda

Michael D. Higgins, defensor dos direitos dos palestinos e membro do Partido Trabalhista, parceiro júnior da coalizão do governo, estava à frente na maioria das contagens de votos em todo o país, disse a emissora estatal RTE.

"Está muito claro que teremos um presidente Michael D. Higgins", afirmou David Norris, um ativista dos direitos homossexuais que disse esperar ficar em terceiro ou quarto lugar na votação.

Semanas de trocas de farpas entre os sete candidatos que disputavam o cargo distraíram a Irlanda de sua crise financeira.

Mas também levantaram sérias questões sobre o papel do partido Sinn Fein, aliado do Exército Republicano Irlandês (IRA), na política e sobre o tamanho do apoio ao partido Fine Gael, de centro-direita, que chegou ao poder em fevereiro.

Os resultados indicavam que o candidato independente Sean Gallagher, um empresário que ganhou fama em um reality-show, não conseguiu se recuperar de um escândalo depois que uma pesquisa de opinião o colocava 15 pontos na liderança.

A revelação de sua ligação com o Fianna Fail, o partido responsável pelo colapso econômico irlandês, fez os apostadores colocarem Higgins como o favorito.

(Reportagem de Conor Humphries e Carmel Crimmins)