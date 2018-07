Explosão de carro-bomba mata criança e fere 18 na Turquia

A explosão ocorreu quando o veículo blindado passava pela entrada da cidade de Semdinli, perto da fronteira turca com o Iraque e com o Irã, região de conflitos frequentes entre as forças de segurança da Turquia e os militantes curdos.

Acredita-se que muitos dos feridos eram pessoas que passavam na hora pelo local. Dois deles estão em estado grave. Os policiais no veículo blindado sofreram apenas ferimentos leves, segundo a agência de notícias Dogan.

"Esse ataque covarde foi do lado de um lugar onde se realizavam casamentos. Infelizmente, houve civis mortos", disse o primeiro-ministro do país, Tayyip Erdogan, durante reunião do seu partido.

A polícia busca agora os responsáveis pelo atentado e checa se há mais carros-bomba na região. Ninguém assumiu de imediato a autoria do ataque.

A área é foco de atividade do PKK, organização curda que conta com milhares de militantes nas montanhas do norte do Iraque.

Mais de 40 mil pessoas já morreram no conflito entre o PKK e a Turquia. O objetivo do grupo é a criação de um Estado curdo. O PKK é considerado terrorista pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia.

(Reportagem por Seyhmus Cakan, em Diyarbakir)