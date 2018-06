Explosão em mina de carvão na Turquia deixa pelo menos 157 mortos Uma explosão seguida de um incêndio em uma mina de carvão no oeste da Turquia matou 157 mineiros e deixou centenas de presos sob os escombros nesta terça-feira, disse uma autoridade local, no que deve ser o pior acidente da mineração do país nos últimos anos.