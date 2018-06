Explosão mata clérigo muçulmano na região russa do Daguestão

A polícia designou um oficial para proteger o imam Gitinamohhamed Abdul Gapurov, após ele ter recebido ameaças anônimas. Ambos foram mortos em uma explosão na cidade de Buinaksk, afirmaram investigadores da polícia de acordo com a Interfax.

Não ficou imediatamente claro o que causou a explosão em um cruzamento, enquanto andavam pela cidade.

O Daguestão, que enfrenta tiroteios e ataques com bomba quase diariamente, está envolvido em uma insurgência islâmica por toda a região majoritariamente muçulmana do Cáucaso do Norte, após duas guerras separatistas na Chechênia.

Os rebeldes querem criar um Estado islâmico na região, que é próxima de Sochi, onde a Rússia irá sediar os Jogos Olímpicos de Inverno, em 2014.

(Reportagem de Nastassia Astrasheuskaya)