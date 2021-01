Família portuguesa descobre após o enterro que idoso dado como morto estava vivo

Um homem de 92 anos de Santa Maria da Feira, no norte de Portugal, foi dado como morto por complicações da covid-19 e sepultado por sua família, que 20 dias depois foi informada de que houve um engano e o parente estava vivo. O corpo enterrado era de outra pessoa falecida no mesmo hospital.

Leia Também Portugal suspende voos entre o país e o Brasil

O caso foi relatado pelo jornal português Jornal de Notícias, que afirma que o homem foi internado há dois meses no Hospital de Oliveira de Azeméis por problemas respiratórios. Durante o período no hospital, ele teria sido infectado pela covid-19.

No dia 10 de janeiro, a família do homem foi informada de seu falecimento. Dois dias depois, foi realizado o funeral, no qual os familiares não puderam ver o corpo devido aos protocolos sanitários do coronavírus. Neste sábado, 30, exatos 20 dias depois do anúncio, o hospital entrou novamente em contato com a família para informar-lhes que houve um erro e o idoso estava vivo. A família do morto que foi enterrado também já foi contatada.

“Sei que neste momento os médicos têm muito trabalho, mas espero que isso sirva para que tenham mais cuidado no futuro”, disse o filho do homem internado ao Jornal de Notícias.

Terceira onda

Os hospitais portugueses estão sobrecarregados com a chegada de uma “terceira onda” da covid-19. Desde março, o país acumula 711.018 casos e 12.179 óbitos pela doença. /EFE