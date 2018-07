Família real da Espanha detalhará seu orçamento anual após caso

Inaki Urdangarin - marido de Cristina, filha mais nova do rei Juan Carlos e da rainha Sofia - está sob investigação no inquérito sobre suposto mau uso do dinheiro público dado ao Instituto Noos, dirigido por ele, em Mallorca.

O advogado de Urdangarin negou que seu cliente tenha cometido qualquer irregularidade.

"Ele está preocupado. Eu diria que pesaroso é a palavra e talvez também indignado. Por que não?", afirmou Mario Pascual na televisão estatal.

O site oficial da família real espanhola divulgará os gastos antes do fim do ano e especialistas financeiros estudam possíveis medidas de corte de gastos para a família, disse um porta-voz da família real.

A família real da Espanha recebe 8,4 milhões de euros (11,2 milhões de dólares) por ano para cobrir gastos pessoas, funcionários e eventos oficiais. Os custos oficiais com viagem e segurança têm uma contabilidade separada.

(Reportagem de Emma Pinedo e Blanca Rodriguez)