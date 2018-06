Festa de Berlusconi teria simulação de sexo com escultura grega Mulheres jovens simularam estar fazendo sexo oral com uma estátua grega em uma festa realizada pelo ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, disse uma testemunha nesta segunda-feira durante o julgamento em que ele é acusado de pagar para fazer sexo com uma prostituta menor de idade.