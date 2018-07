Festas de Berlusconi eram para prostituição, diz promotoria

Fazendo suas alegações finais, o promotor Antonio Sangermano disse que as festas tinham, além do jantar, números de uma dança erótica apelidada de "bunga bunga", seguidos de sexo entre mulheres aspirantes a apresentadoras de TV e convidados de Berlusconi, dono de um império midiático.

"Estou um pouco surpreso e um pouco intrigado pelos argumentos finais da promotoria", disse Berlusconi em nota.

"Tive a dupla sorte, talvez merecidamente, de nunca ter precisado pagar por relações íntimas com uma garota ou mulher, e sempre ter sido capaz de dar uma resposta positiva a quem me pediu ajuda. O promotor talvez não tenha tido a mesma sorte", afirmou.

Os escândalos que cercam Berlusconi - ele também é suspeito de corrupção - fazem com que outros partidos se recusem a colaborar com ele no Parlamento depois das inconclusivas eleições da semana passada, nas quais ficou em segundo lugar.

Berluconi é acusado de ter feito sexo com a dançarina Karima el Mahroug, então com 17 anos, e de ter usado seu poder para ajudá-la a se livrar de uma prisão por furto.

O veredicto nesse processo está previsto para 18 de março.