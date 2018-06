Fiéis cantam 'Feliz Aniversário' para papa no Vaticano

CIDADE DO VATICANO - Dezenas de milhares de pessoas, muitas delas crianças, celebraram o papa Francisco em seu aniversário de 81 anos neste domingo, 17, durante a oração do Angelus, quando o pontífice apelou para a libertação de freiras católicas seqüestradas no mês passado na Nigéria.

A multidão cantou 'Feliz Aniversário' em italiano, quando o pontífice apareceu na janela do Palácio Apostólico com vista para a Praça de São Pedro para sua mensagem e bênção semanal. O primeiro papa latinoamericano nasceu Jorge Mario Bergoglio em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires. O ex-cardeal da capital argentina tornou-se líder dos 1,2 bilhões de católicos romanos do mundo em 2013.

De acordo com uma longa tradição em Roma, crianças ficam em frente à janela e sustentam pequenas estátuas do menino Jesus para que o papa possa abençoar. As estátuas são colocadas em cestos de natal, um costume ainda praticado em muitas famílias italianas.

Francisco, que muitas vezes advertiu contra o materialismo excessivo durante a temporada de férias, partiu de seu endereço para dizer: "Este é o Natal real. Se removemos Jesus, o que resta? Um banquete vazio". Ele apelou para a libertação de seis freiras católicas sequestradas de seu convento na cidade de Iguoriakhi, Nigéria, no mês passado. Francis disse que esperava que eles e todas as outras vítimas de seqüestros pudessem estar em casa para o Natal./Reuters