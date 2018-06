Força russa treina para conter militantes que estão na Síria, diz líder checheno Uma unidade das forças de segurança da Rússia está treinando para conter militantes islâmicos, em meios aos temores de que combatentes na Síria iriam retornar para se juntar a insurgentes no norte do Cáucaso, disse o líder da Chechênia, que tem o apoio do Kremlin.