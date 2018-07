Forças turcas atacam campos do PKK no Iraque, dizem fontes

As forças turcas avançavam em direção a um acampamento do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) em Haftanin, a cerca de 20 quilômetros do posto fronteiriço de Habur e a norte da cidade de Dahuk.

As fontes descreveram a ação como a maior atividade militar na região desde que o Exército turco lançou atividades além da fronteira na semana passada, em resposta a um ataque do PKK contra as forças turcas que matou 24 soldados em Hakkari.

Caças bombardearam alvos do PKK em Haftanin e Hakurke, disseram as fontes, acrescentando que os tanques e veículos blindados cruzaram a fronteira norte do Iraque na segunda-feira. Acredita-se que várias centenas de combatentes do PKK estejam baseadas em Haftanin.

O isolamento das posições dos acampamentos e as complicações do terreno tornam difícil avaliar quanto as forças turcas haviam avançado, mas os militantes relataram o início de confrontos.

"Cerca de 1.000 soldados turcos invadiram hoje a aldeia de Haftanin, apoiados por aviões de combate turcos e helicópteros", disse o porta-voz do PKK Roj Welat.

"Houve confrontos entre tropas turcas e os combatentes do PKK, que tentaram impedir as forças turcas", disse ele. Não houve relatos de vítimas.

Haftanin fica mais a oeste do que a região do Vale do Zab, na fronteira com Hakkari, onde ocorreram as operações militares turcas na semana passada.

Milhares de combatentes do PKK estão baseados nas montanhas do norte do Iraque, de onde lançam ataques contra forças turcas no sudeste da Turquia.

Segundo um morador, cerca de 1.000 soldados turcos foram localizados em torno da aldeia de Ure, a menos de 5 quilômetros da fronteira turca e cerca de 50 quilômetros a oeste de Haftanin. Ure é um distrito de Zakho, na província Dahuk.

A testemunha disse que as tropas turcas entraram na vila de manhã e montaram um cerco ao seu redor, mas não houve confrontos. Ele disse que os soldados carregavam fuzis e avançavam a pé, sem veículos militares à vista.

"Eles só se espalharam ao redor da aldeia. Estamos preocupados. Não sabemos o que vai acontecer. Estamos em nossas casas com medo de sair", disse a fonte, pedindo anonimato.

Ataques aéreos turcos mataram entre 250 e 270 militantes curdos, feriram 210 e destruíram depósitos de armas no norte do Iraque desde 17 de agosto, de acordo com a emissora de notícias NTV, citando o chefe das Forças Armadas da Turquia, general Necdet Ozel.

A reação de Ancara a um dos mais mortais ataques contra suas forças de segurança em um conflito que começou há três décadas alimentou especulações de que a Turquia poderia decidir-se por uma incursão com força total para liquidar os campos do PKK no norte do Iraque.

Mais de 40.000 pessoas foram mortas desde o início do conflito em 1984. Os Estados Unidos, a União Europeia e a Turquia consideram o PKK como uma organização terrorista.

(Reportagem adicional de Shamal Aqrawi em Arbil)