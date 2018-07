Forças turcas mataram 32 militantes curdos, diz TV estatal

Até o momento um total de 53 militantes curdos foram mortos na operação, informou a TRT sem citar a fonte. A rede de TV não explicitou a ocasião das mortes mais recentes, acrescentando que os combates continuam na região.

No início da semana autoridades de segurança turcas estimaram que suas forças, que somam cerca de mil homens dentro do Iraque, mataram 21 combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK na sigla em inglês).

Os militares turcos disseram ter mobilizado tropas de 22 batalhões para ataques em terra em cinco áreas diferentes dos dois lados da fronteira, e que também lançaram ataques aéreos.

Os líderes da Turquia juraram vingança depois de uma das maiores perdas de vidas sofridas pelo exército desde que a insurgência separatista começou em 1984, quando as guerrilhas do PKK realizaram uma série de ataques noturnos contra postos avançados do exército no sudeste montanhoso da Turquia na quarta-feira.

