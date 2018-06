Forte ruído de artilharia abala Donetsk, no leste da Ucrânia, diz testemunha

Um correspondente da Reuters em Donetsk disse que as explosões podiam ser ouvidas no noroeste da cidade e que fumaça cinza emergia de uma área perto do aeroporto da cidade. Cerca de 1 milhão de pessoas vivam em Donetsk antes do início do conflito

A Ucrânia disse nesta quarta-feira que seu presidente, Petro Poroshenko, e o presidente russo, Vladimir Putin, tinham chegado a um acordo sobre os passos a serem adotados para um cessar-fogo no conflito de Kiev com os rebeldes pró-Rússia, mas o Kremlin negou que Putin tenha tratado de um cessar-fogo porque a "Rússia não é uma das partes em conflito".

"As partes chegaram a um entendimento mútuo sobre as medidas que irão facilitar o estabelecimento da paz", dissera um comunicado do gabinete de Poroshenko, substituindo uma declaração anterior em que falava de um "cessar-fogo permanente".

(Reportagem de Gabriela Bacynska e Alissa de Carbonnel)