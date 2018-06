Forte tempestade no oeste da Alemanha interrompe transportes e mata 1

Um ciclista de cerca de 50 anos morreu em Colônia depois de ser derrubado por uma árvore que a polícia local disse ter sido provavelmente atingida por um raio.

Tempestades, ventos fortes e chuva pesada assolaram o Estado de Renânia do Norte-Vestfália, no oeste do país, provocando o fechamento do terceiro maior aeroporto alemão por cerca de uma hora. Dez voos foram desviados, e outras dez partidas foram canceladas.

O aeroporto, que afirmou ter registrado rajadas de vento de até 150 quilômetros por hora, reabriu às 17h (horário de Brasília).

As viagens de trem foram suspensas temporariamente, e árvores caídas bloquearam algumas ruas de Dusseldorf, onde bondes e metrô também tiveram seu serviço interrompido por causa de danos. Alguns moradores relataram falta de energia elétrica.

A tempestade se moveu para o nordeste, e o Serviço Meteorológico da Alemanha emitiu alertas para certas regiões, como Hanover e Bremen, para a noite de segunda para terça-feira.

(Reportagem de Matthias Inverardi, em Dusseldorf, e Thomas Seythal, em Berlim)