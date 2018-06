França abre investigação de terrorismo em ataque com faca na Torre Eiffel

PARIS - Procuradores franceses abriram uma investigação de terrorismo depois que um homem armado com uma faca tentou forçar a entrada na Torre Eiffel, em Paris, na noite de sábado, disse uma fonte judicial.

O incidente no local turístico mundialmente famoso foi inicialmente tratado como um crime comum, mas depois foi classificado como um caso de terrorismo devido às declarações do suspeito à polícia e sua aparente radicalização, disse a fonte.

A empresa que opera a Torre Eiffel disse em um comunicado no início do domingo que um homem com uma faca tentou forçar seu caminho através da barreira de segurança por volta das 22h30 no horário local do sábado antes de ser rapidamente contido.

Ninguém foi ferido, disse a operadora, acrescentando que a torre foi interditada pela polícia para verificar todo o local.