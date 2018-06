França adia decisão sobre entrega de navios Mistral à Rússia

"O presidente da República considera que a situação no leste da Ucrânia ainda não permite a entrega do primeiro BPC (sigla do navio porta-helicópteros)", disse o gabinete de Hollande em comunicado.

"Ele, portanto, decidiu ser apropriado suspender, até notificação futura, a avaliação do pedido da autorização necessária para exportar o primeiro BCP para a Federação Russa".

A França está sob pressão há meses de seus aliados ocidentais para desfazer um contrato de 1,2 bilhão de euros (1,58 bilhão de dólares) com a Rússia.

O vice-ministro da Defesa russo, Yuri Borisov, disse à agência de notícias RIA nesta terça-feira que a Rússia não vai processar a Franca devido à não entrega, mas que espera que o contrato seja cumprido.

(Reportagem de Andrew Callus e Elizabeth Pinea)