França adota medidas de proteção a oposicionistas sírios no país A França está adotando medidas para proteger opositores do governo sírio em seu território depois que o principal grupo, o Conselho Nacional Sírio - cujo líder, Burhan Ghalioun, está em Paris -, recebeu ameaças, disse o ministro francês do Interior, Claude Guéant, nesta sexta-feira.