França detém suspeito de atentado a bomba em sinagoga de Paris em 1980

Hassan Diab chegou a Paris vindo do Canadá neste sábado depois que a máxima corte de seu país se recusou, na quinta-feira, a acatar seu recurso contra a extradição para a França. Ele permanecerá detido até o julgamento.

"Meu cliente sempre disse que é inocente e continuará dizendo", afirmou o advogado de Diab, Stephane Bonifassi, à Reuters.

Diab foi preso pela polícia canadense em 2008 mas depois acabou solto e viveu sob supervisão judicial, confirmou Bonifassi.

Antes de ser preso, Diab, de 60 anos, se tornou cidadão canadense e virou professor de sociologia em duas universidades em Ottawa.

Ele é o suspeito de um incidente no qual uma bomba foi colocada em uma mochila pendurada em uma bicicleta motorizada estacionada do lado de fora de uma sinagoga na rua Copernic, no rico 16º distrito de Paris. A bomba explodiu no dia final de um famoso festival judaico, pouco antes do momento em que o público devia deixar a sinagoga.

(Por China Labbe)