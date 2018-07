França diz que Grécia deve ter mais tempo para cumprir metas

Em uma entrevista publicada no site de notícias Mediapart, Ayrault também disse que um pacote de estímulo planejado pela União Europeia de 120.000 milhões de euros (155,870 milhões) não foi grande o suficiente e que o Banco Central Europeu ainda tem a desempenhar o papel de um "real" banco central.

"A resposta não pode ser uma saída da Grécia da zona do euro", disse Ayrault. "Nós podemos fornecer mais tempo (...) com a condição de que a Grécia seja sincera em seu compromisso com as reformas, especialmente as reformas fiscais", acrescentou.

Reportagem de Lionel Laurent e Jean-Baptiste Vey